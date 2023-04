Kreativ: Bekah Martinez verkündet dritte Schwangerschaft!

Süße Babynews von Bekah Martinez (28)! Die ehemalige Kandidatin der US-amerikanischen Version von Der Bachelor geht schon seit fünf Jahren mit ihrem Partner Grayston Leonard durchs Leben. Ihr Liebesglück krönten die beiden bereits mit ihren beiden Kindern Ruth und Franklin. Im Juli vergangenen Jahres folgten dann wieder tolle Neuigkeiten: Das Paar ist verlobt. Und nun gibt es erneut Grund zur Freude: Bekah ist zum dritten Mal schwanger!

Bei Instagram teilt die Beauty jetzt ein niedliches Stop-Motion-Video mit Figuren aus Knete und verkündet damit ihre dritte Schwangerschaft. "Man bekommt so viele Schwangerschaftsankündigungen in den sozialen Medien – da kann man auch mal ein bisschen Spaß haben", schreibt Bekah neben den Clip. Bei ihren Followern kommt der super an: "So kreativ! Ich liebe es! Herzlichen Glückwunsch", kommentiert ein begeisterter User.

Auch ihre Verlobung machte der Realitystar in den sozialen Medien öffentlich. Damals teilte sie zwei süße Schnappschüsse mit ihrem Partner. Ein Foto zeigt Bekah, wie sie glücklich lacht, auf dem anderen drückt sich das Paar einen innigen Kuss auf die Lippen. Ihren Verlobungsring hielt sie auf beiden Fotos stolz in die Kamera.

Instagram / bekah Grayston Leonard und Bekah Martinez mit ihren Kindern Ruth und Franklin

Instagram / bekah Bekah Martinez, US-Bachelor-Kandidatin

Instagram / bekah Grayston Leonard und Bekah Martinez im Mai 2022

