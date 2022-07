Sohn weinen gehört? Kylie Jenner bezieht Stellung im Netz

Das lässt Kylie Jenner (24) nicht auf sich sitzen! Im vergangenen Februar wurden die Unternehmerin und ihr Freund Travis Scott (31) zum zweiten Mal Eltern: Stormi (4) bekam einen kleinen Bruder! Doch nachdem sie den Namen ihres Sohnes kurz nach der Geburt wieder änderten, zerrissen sich viele Fans die Mäuler. Schon in der Vergangenheit wurde Kylies Leben als Mama auf Schritt und Tritt verfolgt und beurteilt. Nachdem ein angeblicher Lieferservice-Mitarbeiter log, um die Mutter schlecht darzustellen, schoss Kylie jetzt zurück!

Auf TikTok teilte Pablo Tamayo vor Kurzem ein Video, in dem er seine mutmaßlichen Erfahrungen mit der 26-Jährigen schilderte: Nachdem er das bestellte Essen an der Tür des Anwesens abgegeben hatte, soll er wohl das jüngste Kind des Webstars schreien gehört haben: "Ich habe Kylie nicht gesehen, [...] – aber ich schwöre, ich habe ein Baby schreien gehört", behauptete der TikToker. Im Kommentarbereich machte Kylie daraufhin ihrem Ärger Luft: "Das Lügen für Aufmerksamkeit geht mir auf den Wecker [...] Ich habe weder das Essen bestellt, noch hat er meinen Sohn weinen gehört!", hieß es unter anderem in einer Nachricht, die mittlerweile gelöscht wurde.

Obwohl Kylie dementierte, Essen bestellt zu haben, konnte sich der TikTok-User überraschend gut an die Lebensmittel erinnern: "Diese Schlampe hätte mir mehr bezahlen können", behauptete Pablo. Anschließend erzählte er, dass er eine 12-Dollar teure Packung Salami aus einem hochwertigen Geschäft geliefert hätte.

Instagram / pablotamayoo Pablo Tamayo im April 2022

Instagram / kyliejenner Travis Scott mit seinen Kindern

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Juni 2022

