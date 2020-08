Nadine Leopold (26) spricht offen über ihre Vergangenheit! Bereits im zarten Alter von 16 Jahren war die Österreicherin von einem Modelscout entdeckt worden. Seitdem steht die Beauty regelmäßig für internationale Modemarken vor der Kamera. 2017 konnte die Schönheit einen ganz besonderen Job ergattern: Sie durfte als Victoria's Secret-Model über den Laufsteg gehen. Sieht ganz so aus, als könnte es im Leben der Blondine kaum besser laufen – doch das war nicht immer so: In ihrer Jugend hat Nadine an einer Essstörung gelitten!

Schon nach wenigen Wochen des Erfolgs zeigten sich bei Nadine die ersten Schattenseiten: "Die Gefühle waren so überwältigend, dass ich versuchte, sie zu betäuben, indem ich mich selbst krank machte", erinnerte sich die inzwischen 26-Jährige in einem Interview mit RTL. Sie habe sich erst dann stark gefühlt, wenn sie die komplette Kontrolle über ihren Körper hatte – daraus entwickelte sich letztendlich eine Bulimie.

Dem Teufelskreis der gefährlichen Ess-Brech-Sucht konnte Nadine erst nach vier Jahren durch professionelle Hilfe und einer Therapie entkommen. Inzwischen hat die Sport-Liebhaberin wieder eine gesunde Einstellung zu Lebensmitteln zurückerlangt und kann ihre täglichen Mahlzeiten voll und ganz genießen.

