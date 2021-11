Nadine Leopold (27) macht süße Nachrichten offiziell. Das österreichische Model ist von den großen Laufstegen der Welt kaum wegzudenken. Die Beauty machte sogar als Victoria's Secret-Engel Karriere und präsentiert ihren heißen Body regelmäßig in knappen Outfits. Von ihrem Privatleben teilt die Blondine auf Social Media hingegen eher wenig – doch diese News wollte sie ihrer Community nicht vorenthalten: Nadine und ihr Freund haben sich verlobt.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 27-Jährige eine Fotoreihe: Auf dem Titelbild lächeln sie und Andrew Barclay nicht nur zuckersüß in die Kamera – Nadine präsentiert auch einen XXL-Klunker an ihrem Ringfinger. "Für immer hört sich toll an. Ich bin noch immer sprachlos", kommentierte sie den Beitrag. Und falls es den Betrachtern daraufhin noch nicht ganz klar gewesen sein sollte, dass Andrew seiner Liebsten tatsächlich die Frage aller Fragen gestellt hat, nahm die Laufstegschönheit in den folgenden Bildern allen Zweiflern den Wind aus den Segeln. Sie teilte weitere Eindrücke des Verlobungstages. "Willst du mich heiraten?", hatte Andrew via Luftballon-Botschaft gefragt.

Aber nicht nur die Fans sind ganz aus dem Häuschen – auch einige Modelkolleginnen gratulierten Nadine zur Verlobung. Zu den zahlreichen Gratulanten gehörten auch Germany's next Topmodel-Beauty Rebecca Mir (29) und Ann-Kathrin Götze (31). Beide drückten mit mehreren Herzchen-Emojis ihre Freude aus.

Instagram / nadineleopold Nadine Leopolds Verlobungsring

Instagram / nadineleopold Nadine Leopold im August 2020

Instagram / nadineleopold Nadine Leopold, Laufstegschönheit

