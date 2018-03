Schont Heidi Klum (44) ihre Mädchen viel zu sehr? Dem ProSieben-Format Germany's next Topmodel wird häufig vorgeworfen, die Kandidatinnen unangebrachten Extremsituationen auszusetzen. Zuletzt kritisierte Ex-GNTM-Teilnehmerin Fata Hasanović (23) sogar, dass das jährliche Umstyling unrealistisch sei, weil die teils krassen Frisuren im echten Fashion-Business nicht gefragt seien. Jetzt gibt es aber eine Frau, die findet, dass die Castingshow die wahren Ansprüche des Berufs sogar noch beschönigt zeige – Topmodel Nadine Leopold (24).

Die Österreicherin ist dick im Geschäft, seit Neuestem sogar als Victoria's Secret-Model, und weiß deshalb genau, wovon sie spricht. Nadine war 2017 auch als Gastjurorin bei "Germany's next Topmodel" dabei, konnte also auch einen Blick hinter die Kulissen werfen. Grundsätzlich gefiel der 24-Jährigen die Erfahrung sehr und sie glaubt, dass viele der teilnehmenden Schönheiten mit viel Fleiß durchaus Modelchancen haben. Gleichzeitig stellte sie fest: GNTM werde der Realität der Modebranche nicht gerecht. "Da ist schon vieles speziell fürs TV. Das Modeln ist viel härter und nicht so einfach. Ich konnte zum Beispiel am Anfang kein Englisch sprechen, musste aber um die ganze Welt reisen und habe mir oft mit zehn Mädchen ein Apartment geteilt", erzählte Nadine bei der Colgate White Night im Promiflash-Interview.

Tatsächlich handelt es sich bei GNTM in erster Linie um eine Unterhaltungsshow. Und selbst Heidi und ihre Juroren Michael Michalsky (51) und Thomas Hayo werden nicht müde, immer wieder zu betonten, dass das echte Model-Leben noch viel schwieriger sei. Ihre Mädels jammern also vor den TV-Kameras eindeutig auf hohem Niveau über ihr ach so hartes Los.

