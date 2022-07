Bei 4.000. AWZ-Folge: Erol Sander sorgt für Herzklopfen!

Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler: Erol Sander (53) lässt seit Jahren im Fernsehen die Zuschauerherzen höherschlagen. Von 2008 bis 2021 war er Hauptdarsteller in der ARD-Krimiserie "Mordkommission Istanbul". Vergangenes Jahr stand er erstmals als Frank Giese für Alles was zählt vor der Kamera. Für eine ganz besondere Folge erwartet die Fans jetzt eine Überraschung: Erol kehrt wieder als Bösewicht zurück!

Wie RTL verkündete, wird anlässlich der 4000. Folge der beliebte Schauspieler erneut in der Daily zu sehen sein. Als Fiesling Frank Giese versucht er sich mit seinen Machenschaften an Nathalie von Altenburg (Amrei Haardt, 32) anzunähern. Die zwei sind für ein Date im Restaurant verabredet und der Plan scheint zunächst tatsächlich aufzugehen! Doch die romantische Zweisamkeit wird gestört, als Nathalies Ehemann Maximilian von Altenburg (Francisco Medina, 45) unerwartet aufkreuzt.

Gewöhnlich verkörpert der 53-Jährige den gutherzigen und sympathischen Protagonisten, doch an seiner neuen Figur hat er einen Gefallen gefunden. "Als Schauspieler mag ich es sehr gerne, unterschiedliche Rollen zu besetzen. An der des Bösewichts habe ich tatsächlich Geschmack gefunden", verriet Erol Sander in einer RTL-Pressemitteilung.

Frank Giese (Erol Sander) und Nathalie von Altenburg (Amrei Haardt) in "Alles was zählt"

Frank Giese (Erol Sander) in "Alles was zählt"

Erol Sander, Schauspieler

