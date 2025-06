"Alles was zählt"-Aus: Kaja Schmidt-Tychsen bedankt sich

Kaja Schmidt-Tychsen (44) sagt Tschüss zu Alles was zählt! Vor Kurzem verkündete die Schauspielerin, dass sie die Serie nach rund 13 Jahren verlässt, was für viele Zuschauer ein riesiger Schock war. In einem Video, das sie auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte, bedankt sich die TV-Bekanntheit nun für die zahlreichen Nachrichten, die sie seit der Bekanntgabe ihres Abschieds erhalten hat. "Ihr tollen Leute, ich danke euch für all diese süß-traurigen Nachrichten. Ich vermisse euch auch schon", sagte Kaja und schickte ihren Anhängern einen Luftkuss.

Nicht nur die Fans, sondern auch die Kollegen der 44-Jährigen scheinen über ihren Ausstieg sehr traurig zu sein. "Ach mein Schatz! Große Vermissung!", kommentiert beispielsweise Tatjana Clasing (61) unter dem Post. Mit einem Augenzwinkern deutete Kaja außerdem an, dass ihr Publikum sie schon bald wieder auf dem Bildschirm sehen könnte. "Schaltet ihr immer mal den Fernseher ein und seht mich vielleicht mal in einer anderen Rolle. Wer weiß, das wäre doch auch mal was", deutete sie an. Konkrete Hinweise auf zukünftige Projekte gab die Schauspielerin allerdings nicht.

Nach 13 Jahren als Jennifer Steinkamp in "Alles was zählt" hatte Kaja im Juni ihren Ausstieg aus der Serie bekannt gegeben. Die Zuschauer konnten die letzte Folge mit ihrer Figur bereits auf der Streaming-Plattform RTL+ sehen, in der TV-Ausstrahlung wird diese am 4. Juli zu sehen sein. In der Abschiedsfolge startete Jennifers Charakter ein neues Leben auf Mallorca – ein passender Abschluss für die vielschichtige Figur. Für ihre langjährige Rolle, die sie zu einem der bekanntesten Gesichter der Serie machte, erhielt sie regelmäßig begeistertes Feedback von Fans. Mit ihrer positiven Art hinterlässt sie in der Serie eine große Lücke.

Anzeige Anzeige

RTL / Jule Zielke "Alles was zählt"-Darstellerin Kaja Schmidt-Tychsen auf Mallorca

Anzeige Anzeige

Instagram / kajaschmidttychsen Kaja Schmidt-Tychsen, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / kajaschmidttychsen Kaja Schmidt-Tychsen