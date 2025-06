"Alles was zählt"-Urgestein verlässt Serie nach 13 Jahren

Für Fans der Serie Alles was zählt gibt es eine große Veränderung: Kaja Schmidt-Tychsen (44), die seit 2011 die Rolle der Jennifer Steinkamp spielt, verlässt die Erfolgsserie nach 13 Jahren, wie RTL bekannt gibt. Bereits ab dem heutigen 27. Juni kann ihre letzte Folge vorab auf der Streaming-Plattform RTL+ gesehen werden, im Fernsehen wird sie eine Woche später, am 4. Juli, ausgestrahlt. In ihrer Abschiedsfolge bekommt ihre Figur ein Happy End – sie heiratet Ingo Zadek, gespielt von André Dietz (49), und startet mit ihm ein neues Leben auf Mallorca. Für viele Zuschauer ist dies ein bittersüßer Moment, denn ein dauerhafter Abschied ist es wohl nicht nur für Kaja, sondern auch für André.

Fans von André müssen jedoch nicht traurig sein: Für ihn ist der Serienabschied wohl keiner für die Ewigkeit. "Für mich muss das auch kein endgültiges Ende tatsächlich sein, weil ich auch gemerkt habe durch mein Zurückkommen, dass das ein Riesenspaß ist", erklärte der Schauspieler vielversprechend im RTL-Interview. Schon im Jahr 2020 hatte er sich von seiner Rolle verabschiedet und kehrte nun noch einmal für eine kurze Zeit als Ingo zurück auf die Fernsehbildschirme.

Anders als André blickt Kaja ihrem Serienaus emotionaler entgegen: "Für mich ist es das erste Mal und für mich ist es krass." Trotz des traurigen Abschieds freut sich die Schauspielerin jetzt aber auch auf neue Herausforderungen. Nach über einem Jahrzehnt im TV möchte Kaja sich neuen Rollen widmen und mehr Zeit in ihr persönliches Projekt investieren: Zusammen mit ihrem Partner renoviert sie seit einiger Zeit ein Haus in Spanien.

RTL / Julia Feldhagen Kaja Schmidt-Tychsen, Schauspielerin

RTL / Julia Feldhagen André Dietz, Schauspieler

Panama Pictures Kaja Schmidt-Tychsen, AWZ-Star