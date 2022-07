Feiert Britney Spears etwa bald ihr musikalisches Comeback?

Ist eine Rückkehr der Pop-Queen in Sicht? 1998 wurde die damals 17-jährige Britney Spears (40) mit ihrer Single "Baby One More Time" weltberühmt. Danach ging es für die Sängerin steil bergauf – sie gewann mehrere Auszeichnungen und verkaufte mehr als 117,6 Millionen Tonträger. Seit einigen Jahren ist es allerdings musikalisch sehr still um die Blondine geworden. Doch könnte sich das vielleicht bald ändern?

Im Netz stellt Britney vor einigen Tagen ihre Gesangskünste unter Beweis und genoss das offenbar in den vollsten Zügen. "Ich habe meine Stimme schon sehr lange nicht mehr geteilt – vielleicht zu lange", offenbarte sie ihrer Community. Ihre Fans hoffen seitdem auf ein musikalisches Comeback der "Toxic"-Interpretin. Ob es dafür Pläne gibt, verriet Britney aber nicht.

Laut einem Vertrauten der Sängerin will Britney aber schon bald wieder auf der Bühne mit neuen Songs stehen. "Sie will zurück ins Studio, aber es muss alles perfekt sein, bevor es passiert“, verriet der Insider gegenüber TMZ bereits im Dezember. Einen Produzenten für ihre neue Musik habe die Frau von Sam Asghari (28) damals aber noch nicht gehabt.

Getty Images Britney Spears bei ihrer "Baby One More Time"-Tour

Getty Images Britney Spears bei den Grammy Awards, 2021

Instagram / britneyspears Britney Spears im März 2022 auf Instagram

