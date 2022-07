Britney Spears singt ihren Hit im Netz: Die Fans rasten aus!

Britney Spears (40) singt wieder! Bereits im Alter von 17 Jahren schaffte sie es mit ihrem Song "Baby One More Time" direkt an die Spitze der Charts. Viele weitere Hits folgten, zuletzt wurde es musikalisch allerdings eher still um sie: Schon seit mehreren Jahren hat man ganz zum Ärger der Fans keine neuen Songs mehr von der Sängerin gehört. Jetzt überraschte Britney sie aber mit ihrem Gesang!

Auf Instagram teilte sie ein Video, in dem sie sich im Spiegel filmt – und dazu eine neue Version von ihrer Debütsingle trällert! "Ich habe meine Stimme schon sehr lange nicht mehr geteilt. Vielleicht zu lange – und hier spiele ich bei mir zu Hause mit einer anderen Version von 'Baby'", schrieb Britney unter den Post. Die Fans waren natürlich ganz begeistert von dem Gesang und bekräftigten die Musikerin. "Deine Stimme ist so wunderschön!", und "Ich brauche eine komplette Version!", kommentierten zum Beispiel zwei User.

Britney konnte es sich aber natürlich auch nicht verkneifen, mal wieder über ihre Zeit während der Vormundschaft auszupacken. Demnach habe sie jahrelang dafür gekämpft, diese Version des Songs aufnehmen zu dürfen – stattdessen sei ihr eine komplett andere Interpretation vorgesetzt worden. "Sie ruinierten es für mich, blamierten mich und gaben mir das Gefühl, absolut nichts zu sein", berichtete die Künstlerin.

Instagram / britneyspears Britney Spears im Juli 2022

Getty Images Die Sängerin Britney Spears in ihrer Jugendzeit

Instagram / britneyspears Britney Spears im Juni 2022

