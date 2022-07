Kim Gloss' zweites Baby ist da – diese Stars gratulieren ihr

Kim Gloss (29) ist wieder Mama geworden – und alle freuen sich mit ihr! Am Montagmittag verkündete die ehemalige DSDS-Kandidatin überglücklich, dass sie ihr Baby zur Welt gebracht hat. Es ist das zweite Kind für die Influencerin und das erste gemeinsame mit ihrem Mann Alexander Beliaikin. Bereits vorab hatte die Beauty verraten, dass es wieder ein Mädchen wird. Ihre Fans und Promi-Kollegen gratulieren der frisch gebackenen Zweifachmama natürlich überschwänglich...

Unter Kims Instagram-Post meldeten sich bereits zahlreiche Stars. "Herzlichen Glückwunsch", schrieben zum Beispiel die schwangere Jennifer Frankhauser (29) und Mama Yeliz Koc (28). Rapperin Schwesta Ewa (38) witzelte: "Lass mich raten... Du fühlst dich erleichtert. Alles Liebe dir und deiner kleinen Familie." Auch die Sängerinnen Joelina Drews (26) und Mia Julia (35) ließen liebe Worte da.

Schwesta Ewa spielte hier wohl darauf an, dass Kim langsam aber sicher genug von der Schwangerschaft hatte – beziehungsweise von den Umständen. Weil die 29-Jährige zum Schluss einen XXL-Babybauch hatte, musste sie sich in der Öffentlichkeit ständig freche Sprüche anhören. Das Ganze ging sogar so weit, dass sie mit dem Gedanken gespielt hatte, bis zur Geburt nicht mehr rauszugehen.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und Alexander Beliaikins Tochter

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im April 2022 in Dubai

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Mai 2022

