Also doch: Kendall Jenner und Devin sind wieder ein Paar!

Kendall Jenner (26) gibt der Liebe eine zweite Chance. Vor wenigen Wochen gab ein Insider bekannt, dass die Beziehung des Models mit Devin Booker (25) zu einem Ende gefunden hat. Doch nur kurze Zeit später zeigten sich die Laufstegschönheit und der Basketballspieler wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit sowie im Netz – und brachten so die Gerüchteküche zum Brodeln. Wie nun ein Insider ausplauderte, dürfen sich Kendalls Fans über ein Liebes-Comeback mit Devin freuen.

"Sie und Devin sind wieder zusammen", verriet der Informant gegenüber E! News. Die 26-Jährige und der Sportler hätten ihre Probleme inzwischen gelöst und beschlossen, dass sie gemeinsam in die Zukunft blicken wollen. "Sie haben sich weiterentwickelt und es läuft wirklich gut", erzählte der Insider dem Newsportal. Devin habe Kendall sogar erst kürzlich zu der Hochzeit einer Freundin begleitet.

Bereits kurz nach dem Bekanntwerden der Trennung habe sich der 25-Jährige mächtig ins Zeug gelegt, die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit wieder für sich zu gewinnen. "Er umwirbt sie wieder, als hätten sie sich gerade erst kennengelernt. Es scheint, als ob ihre Trennung von ihm ein echter Weckruf gewesen ist", berichtete eine Quelle Hollywood Life.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Devin Booker an Silvester 2021

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Devin Booker im Oktober 2021

Instagram / kendalljenner Model Kendall Jenner und ihr Freund Devin Booker, 2021

