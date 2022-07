"Top Gun"-Fortsetzung mit Tom? Miles Teller wäre dabei!

Dürfen sich Fans auf eine "Top Gun"-Fortsetzung mit Miles Teller (35) freuen? Seit Juni ist der Schauspieler auf den internationalen Kinoleinwänden zu sehen: Gemeinsam mit dem Hollywood-Star Tom Cruise (60) stand Miles für "Top Gun: Maverick" vor der Kamera – und feiert mit der Fortsetzung des Action-Klassikers einen Riesenerfolg. Jetzt verriet der Bradley-Bradshaw-Darsteller: Miles und Tom haben schon längst über einen dritten Teil gesprochen!

Gegenüber Entertainment Tonight verriet Miles, dass er sich freuen würde, mit dem Hollywood-Star eine Fortsetzung zu drehen: "So etwas habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Es ist ein wirklich gutes Gefühl", schwärmte der Schauspieler im Interview. So soll Miles bereits über einen dritten "Top Gun"-Teil mit seinem Co-Star gesprochen haben: "Das wäre großartig, aber das hängt alles von Tom ab", erklärte er gegenüber dem Magazin. "Ich habe einige Gespräche mit ihm darüber geführt. Wir werden sehen", fasste der 35-Jährige zusammen – weiter ins Detail ging er allerdings nicht.

Aber nicht nur vor der Kamera scheint es mit den beiden Co-Stars gut zu funktionieren: Miles berichtete außerdem, dass er einfach nur glücklich sei, eine gute Beziehung zu Tom aufgebaut zu haben – sogar zum Geburtstag seines Schützlings hatte Tom ihm gratuliert.

Getty Images Miles Teller im Mai 2019

Getty Images "Top Gun: Maverick"-Star Miles Teller

Getty Images Tom Cruise und Miles Teller, "Top Gun"-Stars

