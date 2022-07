Sportmuffel? Amira Pocher meckert über die Figur ihres Ollis

Ist Amira Pocher (29) etwa nicht mehr zufrieden mit der Figur von ihrem Oli (44)? Erst vor wenigen Tagen genoss das Ehepaar mit seinen Kindern – und Olis Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (39) – auf Sardinien seinen Sommerurlaub. Die Schlemmerei in Italien sorgte aber offenbar für Diskussionsstoff bei dem Paar: So deutete Amira an: Vor allem ihr Liebster Oli soll sich die leckere Pasta und Antipasti schmecken lassen haben!

In der aktuellen Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Die Pochers!" machte Amira ihrem Oli klar: Er könnte ruhig mehr an und seinem Körper arbeiten! "Jetzt mal im Ernst. Jetzt entwickle doch mal den Ehrgeiz für dich selber, einfach ein geiler, alternder Mann zu werden", konfrontierte Amira ihren Ehemann. "Weißt du, was mir aufgefallen ist? Je dicker du wirst, desto mehr ziehst du dich aus. [...] Bei jeder Gelegenheit", stichelte Amira weiter und deutete damit den Urlaub auf Sardinien an.

Abnehmen würde Oli nur unter einer Bedingung und dafür müsste Amira tief ins Portemonnaie greifen: "Sechsstellig... Unter sechsstellig mache ich gar nichts!", witzelte der 44-Jährige. "Ich würde es auch ohne Probleme hinbekommen. [...] Nur ich habe momentan einfach keinen Bock", stellte er danach klar.

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

Gulotta, Francesco / ActionPress Amira und Oliver Pocher

