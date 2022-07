Patchwork-Traum: Die Pochers urlauben mit Sandy Meyer-Wölden

Offenbar scheint Oliver Pocher (44) sich blendend mit seiner Ex Sandy Meyer-Wölden (39) zu verstehen. Der Comedian war von 2010 bis 2014 offiziell mit der Blondine verheiratet – die beiden haben drei gemeinsame Kinder. Der Entertainer fand dann 2016 in der Visagistin Amira Pocher (29) seine große Liebe und heiratete sie 2019. Auch die Eheleute haben Nachwuchs. Offenbar scheinen Olli und seine Ex sich heute aber ziemlich gut zu verstehen – sie sind nämlich gemeinsam im Urlaub!

Offenbar urlaubt die Patchwork-Familie gemeinsam mit den fünf Kindern auf Sardinien – und dort erleben Olli, Amira, Sandy und die Kids wohl eine tolle Zeit! Scheint so, als hätten die Ex-Frau des Entertainers und seine neue Frau kein Problem miteinander. Ganz im Gegenteil: Sandy teilte auf Instagram sogar ein Foto mit Amira, dazu schrieb sie: "Mit den Girls."

Heute haben Amira und Sandy ein freundschaftliches Verhältnis – das war aber nicht immer so. "Es war am Anfang schon schwierig", gab Olli vor Kurzem im Interview bei Punkt 12 zu. Anfangs habe seine Ex seine neue Partnerin nämlich einfach ignoriert.

Anzeige

Instagram / oliverpocher Amira und Oliver Pocher mit ihren beiden Kindern

Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden und ihren drei Kindern

Anzeige

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden auf Sardinien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de