Bekannt aus "Titanic": Schauspieler David Warner ist tot

Traurige Nachrichten aus der Welt der Schauspieler. David Warner (✝80) wurde vor allem durch seine Rolle als Spicer Lovejoy, dem Handlanger von Titanic-Fiesling Billy Zane, bekannt. Außerdem spielte er im Horrorfilm "Das Omen" mit und kehrte 2018 in "Mary Poppins Return" an der Seite von Emily Blunt (39) zurück auf die große Leinwand. Jetzt ist David im Alter von 80 Jahren seiner Krebserkrankung erlegen.

Das gab die Familie des Schauspielers gegenüber BBC bekannt. "Wir, seine Familie und Freunde, werden ihn sehr vermissen und ihn als einen gutherzigen, großzügigen und mitfühlenden Mann, Partner und Vater in Erinnerung behalten", erklärte sie ergriffen. David habe mit seiner außergewöhnlichen Arbeit das Leben vieler Menschen berührt. Über seinen Verlust sind seine Angehörigen untröstlich.

David war vor anderthalb Jahren an Krebs erkrankt, seine schwere Erkrankung habe er aber stets erhobenen Hauptes ertragen. "In den letzten 18 Monaten ist er mit der für ihn typischen Anmut und Würde mit seiner Diagnose umgegangen", erklärte seine Familie in dem Statement.

ActionPress David Warner und Susan Saint James in "S.O.S. Titanic", 1979

Getty Images David Warner im März 1973

