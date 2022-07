Dreamdates verpasst! Diese Männer kickt Bachelorette Sharon

Sharon Battiste (30) kann leider keine sechs Männer mit auf die Dreamdates nehmen! In der vorletzten Folge musste die schöne Schauspielerin jetzt ziemlich schnell eine Entscheidung treffen. Was als Gruppendate mit Emanuell (29), Jan und Co. getarnt war, entpuppte sich als spontane Rosenvergabe – nur eine Nacht nach der letzten. Lediglich vier Männer dürfen jetzt bei einem Dreamdate mit Sharon auf Tuchfühlung gehen. Diese zwei schickt die Bachelorette vorher nach Hause...

Zuerst trifft es Tom. Sharon lotst ihn von der Gruppe im Flugzeughangar weg, um ein Vieraugengespräch mit ihm zu führen. Dabei erklärt sie dem ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Verführer: "Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich bin, glaube ich, mit anderen Männern hier emotional etwas weiter und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mich jetzt leider von dir verabschieden muss." Der Blondschopf reagiert ziemlich schockiert und enttäuscht – damit rechnet er nicht! "Schade, schon traurig. Ist jetzt leider so", bringt er heraus. Am Ende wünscht er der Bachelorette aber alles Gute.

Auch für Alexandros (28) endet die Reise hier. Sharon wählt bei der Abfuhr ganz ähnliche Worte wie bei Tom: "Ich habe festgestellt, dass ich emotional mit anderen Männern hier weiter bin – und mich deswegen leider von dir verabschieden muss", eröffnet sie Alex. Der Grieche nimmt ihre Entscheidung sehr gefasst. Im Interview betont er hinterher: "Klar bin ich traurig, dass die Reise mit ihr nicht weitergeht. Aber es sind auch noch fantastische Jungs da, da kann man einfach sagen: Sie hat Glück.[...] Ich hoffe, sie kann auswählen, wer der Richtige für sie ist." Der Richtige könnte einer dieser vier Männer sein: Sharon geht jetzt mit Emanuell, Lukas, Jan und Steffen in die Dreamdates.

Sendehinweis: Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

Anzeige

Die Bachelorette, RTL Tom, Steffen, Lukas, Jan, Sharon, Emanuell und Alexandros in der vorletzten "Die Bachelorette"-Folge

Anzeige

RTL Tom Bober, Bachelorette-Kandidat 2022

Anzeige

RTL/ René Lohse Alexandros Chouliaras, Bachelorette-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de