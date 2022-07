Jens Lehmann attackiert Garage von Nachbarn mit Kettensäge

Da sind ihm wohl die Sicherungen durchgebrannt. Jens Lehmann (52) hat fast 400 Spiele in der Bundesliga absolviert. Außerdem stand der Torwart 61 Mal für Deutschland auf dem Feld und hielt den Kasten mehr oder weniger leer. Zuletzt machte das ehemalige Aufsichtsratsmitglied von Hertha BSC allerdings schlecht von sich reden, nachdem er dem Spieler Dennis Aogo eine rassistische Nachricht schrieb – das kostete ihn auch seinen damaligen Job beim Hauptstadtklub. Nun sorgt der 52-Jährige wieder für negative Schlagzeilen – mithilfe einer Kettensäge.

Wie Bild erfahren hat, sind dem Ex-Sportler am Montagnachmittag wohl die Nerven durchgegangen. Jens soll nämlich mit einer Kettensäge auf die Garage seines Nachbarn losgegangen sein und hat wohl die Dachbalken des neuen Gebäudes durchtrennt. Aber damit nicht genug: Um nicht erkannt zu werden, schnitt er offenbar vorher das Kabel einer Überwachungskamera durch. Pech für ihn, dass die Kamera batteriebetrieben weiterlief. Auf den Aufnahmen soll der Ex-Schalker angeblich gut erkennbar sein.

Der Nachbar soll dann die Polizei gerufen haben. In diesem Zug stellte sich heraus, dass es "in den letzten beiden Jahren bereits drei weitere Sachbeschädigungen an derselben Garage" gab. Der Schaden belief sich damals auf über 10.000 Euro. Gegen Jens wird jetzt ermittelt.

Getty Images Jens Lehmann, März 2007

Getty Images Jens Lehmann, ehemaliger Torwart

Getty Images Jens Lehmann, April 2011

