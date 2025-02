Ex-Keeper Jens Lehmann wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt

Im September des vergangenen Jahres feierte Jens Lehmann (55) ausgelassen beim Auftakt des Oktoberfestes mit – und setzte sich danach trotzdem hinter das Lenkrad eines Autos. Während der Fahrt wurde er von einer Polizeistreife angehalten, und es wurden Ermittlungen gegen den ehemaligen Nationaltorhüter wegen Trunkenheit am Steuer eingeleitet. Jetzt beantragt die Staatsanwaltschaft in München einen Strafbefehl gegen den Sportler. Für sein Vergehen wurden zunächst 80 Tagessätze veranlasst – allerdings hat sich die Staatsanwaltschaft dazu entschieden, die Verurteilung in seinem Kettensägenprozess mit einzubeziehen. Wie Bild berichtet, bedeutet das eine Gesamtstrafe von insgesamt 190 Tagessätzen für beide Vergehen zusammen.

Das würde für den Ex-Fußballer bedeuten, insgesamt 171.000 Euro zahlen zu müssen. Doch noch ist nichts davon in Stein gemeißelt: Jens hat dagegen Einspruch eingelegt. Allerdings ist seine Gewinnquote vor Gericht nicht besonders gut: Auch im Prozess wegen des Kettensägenvorfalls hatte er zuerst Berufung eingelegt. Damals wurde sein Strafmaß zwar gemildert, aber er wurde trotzdem schuldig gesprochen. Wie Gerichtssprecher Lafleur damals gegenüber RTL erläuterte: "Der Angeklagte hat seine Berufung insoweit zurückgenommen. Das heißt: Der Schuldspruch ist damit rechtskräftig! [...] Der Angeklagte wird wegen eines zweifachen Betrugsversuchs und einer Sachbeschädigung zu verurteilen sein."

Auch privat soll es bei dem ehemaligen Nationalspieler nicht besonders gut laufen. Im vergangenen Herbst wurde gemunkelt, dass er und seine Frau Conny sich getrennt haben sollen. Ein Insider plauderte damals aus, dass die beiden Eheleute schon seit Monaten getrennt sein sollen. Außerdem soll Conny auch schon einen neuen Partner an ihrer Seite haben. Deshalb haben die beiden das Oktoberfest im vergangenen Jahr auch nicht gemeinsam besucht – an Jens' Tisch saßen einige junge Damen, seine Frau vergnügte sich am Tisch von Annemarie (47) und Wayne Carpendale (47).

Getty Images Jens Lehmann, ehemaliger Fußballprofi

Getty Images Jens und Conny Lehmann bei der IWC Gala

