Ex-Keeper Jens Lehmann legt Einspruch gegen Strafbefehl ein

Jens Lehmann (55) sorgt erneut für Schlagzeilen. Der Ex-Torwart der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt, der ihm vor wenigen Tagen wegen Trunkenheit am Steuer auferlegt wurde. Der ehemalige Kicker war am 23. September 2024 nach einem Besuch des Oktoberfests in München von der Polizei kontrolliert worden. Ein Alkoholtest ergab 0,7 Promille. Als Konsequenz sollte er eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen zahlen und seinen Führerschein für eine bestimmte Zeit abgeben. "Ich kann bestätigen, dass ein Einspruch vorliegt", erklärt der Sprecher des Münchener Amtsgerichts nun gegenüber Bild. Warum Jens Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt hat, ist bisher allerdings nicht bekannt.

Zuvor hatte der frühere Sportler sein Fehlverhalten eigentlich eingeräumt: In einem Interview mit Welt, das einige Monate nach dem Vorfall stattfand, bezeichnete er die Autofahrt nach dem Wiesn-Besuch als Fehler. "Es war wirklich keine gute Sache von mir. Das bereue ich auch, aber ich habe mich falsch eingeschätzt", gab er zu und stellte klar, dass er "zwei Stunden nach dem Ereignis" gefahren sei und dabei 0,7 Promille gehabt habe. "Damit kriegt man vier Wochen den Führerschein entzogen, ist auch richtig so", zeigte er sich damals noch einsichtig.

Der Vorfall reiht sich in eine Serie juristischer Probleme ein, mit denen Jens Lehmann in den vergangenen Jahren konfrontiert war. Erst 2023 wurde der Ex-Fußballer wegen einer Sachbeschädigung mit einer Kettensäge auf dem Grundstück seines Nachbarn zu einer Geldstrafe verurteilt. Damals wurde ihm vorgeworfen, die Garage seines Nachbarn mutwillig mithilfe einer Kettensäge zerstört zu haben, um eine bessere Sicht auf den Starnberger See zu haben. Daher wurde der Torhüter laut RTL-Berichten zu 150 Tagessätzen à 900 Euro verurteilt.

Anzeige Anzeige

Von Der Laage / Gladys Chai / ActionPress Jens Lehmann, Ex-Fußballer

Anzeige Anzeige

Getty Images Jens Lehmann, Oktober 2018

Anzeige Anzeige