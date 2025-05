Conny Lehmann bestätigt offiziell Trennung von Jens Lehmann

Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann (55) und seine Frau Conny haben ihre Ehe beendet. Das bestätigt Conny selbst gegenüber Bild. Auf einer Party in München betonte sie: "Ich bin glücklicher Single!" Zu den Gründen für das Aus und ob bereits eine Scheidung eingereicht wurde, wollte sie sich nicht weiter äußern. Auch Jens selbst gab noch kein Statement ab. Für die Fans dürfte die Trennung aber wenig überraschend kommen, denn bereits seit Monaten gibt es Gerüchte, die behaupten, die Ehe der Lehmanns sei in die Brüche gegangen.

Im September vergangenen Jahres meldete sich ein Insider gegenüber dem Magazin zu Wort. Er betonte, Jens und Conny seien schon seit Monaten kein Paar mehr. Sie soll zwischenzeitlich auch wieder einen neuen Partner gehabt haben. Zudem sei Conny bereits aus dem Familienhaus ausgezogen, verbringe aber immer wieder Zeit dort – das vor allem wegen der gemeinsamen Kinder. Die Trennung bahnte sich während des Oktoberfests 2024 bereits an, denn dass Jens ganz allein erschien, war für viele ein Indiz. Zudem umgab der Fußballer sich an seinem Tisch mit jeder Menge junger Frauen, was die Gerüchteküche weiter anheizte.

Ganz einfach hat Jens es seiner Frau in den vergangenen Monaten sicherlich nicht gemacht. Zunächst musste der 55-Jährige sich vor Gericht verantworten, weil er die Garage seines Nachbarn mutwillig mit einer Kettensäge demoliert haben soll. Auslöser war angeblich, dass das Gebäude seine Sicht auf den Starnberger See blockierte. Der Richter verurteilte Jens zu 150 Tagessätzen zu je 900 Euro. Anfang 2025 stand der Sportler erneut vor Gericht. Nach dem Oktoberfest war er angetrunken ins Auto gestiegen und von der Polizei erwischt worden. Gemessen wurden rund 0,72 Promille. Neben der Abgabe des Führerscheins für einen Monat verurteilte das Amtsgericht München Jens zudem zu einer Geldstrafe von 1.000 Euro.

Getty Images Jens und Conny Lehmann bei der IWC Gala

Getty Images Jens Lehmann, ehemaliger Fußballprofi

