Insider meint: Jens Lehmann und Ehefrau Conny sind getrennt

Ist zwischen Jens Lehmann (54) und seiner Frau Conny etwa alles aus und vorbei? Eigentlich sind der Ex-Fußball-Nationaltorwart und seine Partnerin seit rund 25 Jahren verheiratet. Ein Insider will aber wissen, dass die beiden bereits seit Längerem kein Paar mehr sein sollen, wie die Quelle gegenüber Bild verrät. Demnach sollen Jens und Conny schon seit Monaten getrennt sein – sie hatte wohl sogar bereits zwischenzeitlich einen neuen Partner an ihrer Seite!

Der Insider will außerdem wissen, dass Conny schon seit geraumer Zeit aus dem einstigen Familienhaus ausgezogen und in ein Stadthaus nach Starnberg gezogen ist. Im Sommer sollen Jens und seine Frau noch einmal einen gemeinsamen Familienurlaub unternommen haben. Allerdings nur der drei Kinder zuliebe. Die Trennung der beiden würde auch erklären, wieso der Sportler und Conny zwar gleichzeitig das Oktoberfest in München besuchten, allerdings nicht gemeinsam. Denn der 54-Jährige wurde an einem Tisch mit einigen jungen Frauen um ihn herum gesichtet! Die 52-Jährige hingegen ließ es sich am Tisch von Annemarie (46) und Wayne Carpendale (47) gutgehen.

Conny und Jens heirateten 1999. Ihre Liebe startete als Patchworkfamilie, weil die dreifache Mutter ihren Sohn Lasse aus einer vorherigen Beziehung mitbrachte. Nur ein Jahr nach der Hochzeit erblickte der gemeinsame Sohn das Licht der Welt, sechs Jahre später folgte ihre Tochter. Sollten Conny und Jens wirklich getrennt sein, muss der Ex-Kicker aktuell wohl eine doppelt so harte Zeit durchmachen. Denn erst vor wenigen Stunden musste sich Jens vor Gericht wegen seines Kettensägenprozesses verantworten. Der Richter verurteilte Jens zu 150 Tagessätzen à 900 Euro, wie RTL berichtete.

Getty Images Jens und Conny Lehmann bei der IWC Gala

Getty Images Jens Lehmann, ehemaliger Torwart

