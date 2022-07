Ehrliches Foto: Romina Palm kämpft für Body Positivity!

Romina Palm (23) setzt ein Zeichen! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin war in der Vergangenheit nicht immer zufrieden mit ihrem Körper: Vor rund einem Jahr machte sie öffentlich, dass sie an einer Essstörung litt. Darum war sie zeitweise sogar abhängig von Abführmitteln. Heute hat sie diese Zeit aber überwunden und vermittelt ihrer Community stets ein positives Körpergefühl. Nun teilte Romina erneut ein ehrliches Bild ihres Körpers!

In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan wissen, ob Rominas Bauch immer so flach sei. "Wenn ich ihn einziehe, vorher nicht besonders viel gegessen habe und die Luft anhalte – ja", antwortete der Rotschopf, postete aber ein Foto dazu, auf dem kleine Röllchen an ihren Bauch zu sehen sind und fügte hinzu: "Ansonsten sieht er so aus."

Früher zählte Romina Kalorien, um ihre Figur zu halten – darauf verzichte sie heute aber. "Ich wollte es zwar nicht wahrhaben, das Zählen aber hat mir nicht gutgetan. Ich neige in vielen Bereichen dazu, in Extreme zu rutschen und habe zeitweise sogar eine Cherrytomate gewogen", offenbarte sie.

Instagram / rominapalm Romina Palm im April 2022

Instagram / rominapalm Romina Palms Bauch

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

