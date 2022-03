Romina Palm (22) spricht jetzt offen über ihre Vergangenheit. Im Sommer 2021 offenbarte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin im Netz, dass sie an einer Essstörung leide und das schon seit sie 13 Jahre alt war. Seither berichtete die Influencerin ihren Followern gelegentlich von ihrem Leben mit der Krankheit. Nun machte Romina erneut ein trauriges Geständnis: Sie war eine Zeit lang von Abführmitteln anhängig.

Im Rahmen eines Q&A auf Instagram erklärte die 22-Jährige ihren Fans, warum sie nun eine Darmspiegelung durchführen lässt. "Ich war vor einem Jahr abhängig von Abführmitteln. Habe acht Wochen am Stück welches genommen", teilte das Model mit. Durch die Einnahme des Medikaments habe sie sich so einiges in ihrem Körper kaputtgemacht. "Seitdem habe ich starke Probleme", berichtete Romina.

Während sie anfangs aus Angst keinen Arzt aufgesucht hatte, beschloss die Influencerin nun, sich ihrem Problem zu stellen. "Der Sache gehen wir jetzt aber endlich auf den Grund", verriet die einstige Castingshow-Teilnehmerin. Zudem kündigte sie an, ihren Followern noch weitere Informationen in Zukunft mitzuteilen.

Romina Palm, Influencerin

Romina Palm

Romina Palm im Oktober 2021

