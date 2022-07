Das Coupleontour-Baby heißt Olivia Rose: Das sagen die Fans

Coupleontour haben das Geheimnis endlich gelüftet! Vanessa und Ina machen gerade die härteste Zeit ihres Lebens durch: Kurz bevor Nessi ihr gemeinsames Kind zur Welt gebracht hat, erlitt Ina einen schweren Schlaganfall und musste in ein künstliches Koma versetzt werden. Inzwischen ist die Influencerin zwar wieder bei Bewusstsein, aber ihr Körper ist halbseitig gelähmt. Doch die beiden Mamis wollen kämpfen – und ihre Fans weiterhin an ihrem Leben teilhaben lassen. So gaben Vanessa und Ina nun auch den Namen ihrer Tochter bekannt. Was sagt ihre Community zu Olivia Rose?

1.727 Promiflash-Leser haben abgestimmt (Stand 31. Juli, 17 Uhr) und sind zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen: Sie lieben den Namen! Die Mehrheit von 74,3 Prozent (1.284 Votes) gab an, dass sie Olivia Rose "super" finden. Lediglich 25,7 Prozent (443 Votes) sind nicht ganz so begeistert von ihrer Wahl – und hätten einen anderen Namen ausgewählt. Auch die Kommentare unter dem dazugehörigen Promiflash-Beitrag auf Instagram fallen sehr positiv aus: "Was für ein zauberhafter Name!", schreibt eine Abonnentin.

Dass ihre Fans Olivia Rose so feiern, berührt Mama Vanessa natürlich total: "Ich freue mich sehr, dass euch der Name so gut gefällt – ich habe das Ina auch gerade erzählt, dass alle meinten, dass sie wie eine Prinzessin heißt. Und dann meinte sie: Ja, haben wir gut gemacht", berichtete Nessi in ihrer Instagram-Story. "Wir lieben den Namen wirklich so sehr."

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour

Instagram / inaontourx Coupleontour, Influencer

Instagram / coupleontour Vanessa mit ihrer Tochter Olivia Rose

