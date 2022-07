"Star Trek"-Darstellerin Nichelle Nichols ist gestorben!

Mit Nichelle Nichols (89) stirbt eine der bemerkenswertesten Schauspielerinnen ihrer Zeit. Die Star Trek-Darstellerin sorgte für grundlegende Veränderungen in der Filmwelt: In der Kult-Serie küsste sie in den 60er-Jahren als erste schwarze Frau einen weißen Hauptdarsteller und schrieb damit Geschichte. Die Folge sorgte für Aufsehen und wurde damals in einigen Staaten nicht ausgestrahlt. Auch im weiteren Verlauf ihres Lebens setzte sie sich für den Kampf gegen den Rassismus ein. Nun ist Nichelle mit 89 Jahren verstorben.

Ihr Sohn Kyle überbrachte die traurige Nachricht auf Facebook. Nichelle sei eines natürlichen Todes gestorben. "Ihr Licht wird jedoch, wie die uralten Galaxien, die jetzt zum ersten Mal gesehen werden, für uns und zukünftige Generationen bleiben, um sich daran zu erfreuen, daraus zu lernen und sich inspirieren zu lassen", schrieb er. Die Schauspielerin habe ihr Leben ausgekostet.

Nichelle war schon seit längerer Zeit gesundheitlich angeschlagen gewesen. 2013 wurde bei ihr Demenz diagnostiziert, 2015 hatte sie einen Schlaganfall erlitten. Darum hatte ihr Sohn seit 2018 die Vormundschaft für seine Mutter.

Anzeige

Getty Images Nichelle Nichols im Juli 2018 in San Diego

Anzeige

Getty Images Nichelle Nichols im Oktober 2008 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Nichelle Nichols, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de