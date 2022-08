Nichelle Nichols gestorben: Co-Star George Takei trauert

Nichelle Nichols' Tod hinterlässt eine große Lücke. Am Sonntag wurde bekannt, dass die Star Trek-Darstellerin im Alter von 89 Jahren verstarb. Ihr Sohn Kyle schrieb im Netz, dass sie eines natürlichen Todes gestorben ist. In den vergangenen Jahren hatte sie jedoch immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Dass Nichelle nicht mehr am Leben ist, macht aber nicht nur ihre Familie, sondern auch viele Fans und Freunde traurig. Ihr einstiger Kollege George Takei (85) widmete ihr nun rührende Worte.

Auf Twitter schrieb der 85-Jährige, der in der "Star Trek"-Originalfassung die Rolle des Hikaru Sulu verkörperte: "Ich werde noch mehr über die bahnbrechende, unvergleichliche Leutnantin Uhura der USS Enterprise, die mit uns die Brücke teilte, zu sagen haben." Momentan sei er aber noch nicht in der Lage dazu. "Denn heute ist mein Herz schwer und meine Augen leuchten wie die Sterne, unter denen du jetzt ruhst, meine liebste Freundin", führte er weiter aus. George und Nichelle hatten für drei Staffeln der Sciene-Fiction-Serie gemeinsam vor der Kamera gestanden.

Neben George meldeten sich aber auch andere TV-Stars wie zum Beispiel Lynda Carter (71) zu Wort. "Viele Schauspieler werden Stars, aber nur wenige Stars können eine Nation bewegen", betonte die Wonder Woman-Darstellerin. Damit spielte sie auf eine Szene an, in der Nichelle als erste schwarze Frau einen weißen Hauptdarsteller küsste – was damals in den 1960er-Jahren für großes Aufsehen gesorgt hatte.

Getty Images Nichelle Nichols, Schauspielerin

Getty Images Nichelle Nichols im Dezember 2021 in Los Angeles

Getty Images Lynda Carter im Dezember 2021 in New York

