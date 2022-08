Mit 95 Jahren: Disney-Bekanntheit Pat Carroll ist verstorben

Damit verstummt eine der ganz große Stimmen! Pat Carroll wurde dem breiten Publikum 1989 durch ihre Rolle in "Arielle, die Meerjungfrau" bekannt: Sie lieh Ursula ihre Stimme und brillierte als böse Meerhexe. Deshalb kam sie auch in weiteren Spin-offs und Videospielen zum Einsatz. Doch nicht nur das: Auch als Komikerin und Schauspielerin war sie eine feste Größe und gewann unter anderem einen Emmy und einen Grammy für ihre Arbeit. Jetzt ist Pat im Alter von 95 verstorben.

Das gab ihre Tochter Tara Karsian, die wie ihre Mama Schauspielerin ist, auf Instagram bekannt. "Wir bitten euch, sie zu ehren, indem ihr heute (und in Zukunft jeden Tag) über alles Mögliche lacht", forderte sie ihre Community auf. Pat hinterlasse ihren Kindern neben ihrer Gabe und ihrer Liebe noch etwas anderes: "Das größte Geschenk von allen, indem sie uns mit Humor und der Fähigkeit zu lachen ausgestattet hat... selbst in den traurigsten Zeiten." Ihr Lachen werde Tara immer in Erinnerung bleiben.

Wie Entertainment Weekly berichtete, verstarb die Synchronsprecherin in ihrem Haus in Massachusetts. Dort erholte sie sich gerade von einer Lungenentzündung. Zahlreiche Schauspielkollegen drückten unter Taras Beitrag ihr Mitgefühl aus und erinnerten sich liebevoll an Pat.

Getty Images Pat Carroll und Jodi Benson, die Stimmen von Ursula und Arielle

Getty Images Jodi Benson und Pat Carroll, die Stimmen von Arielle und Ursula 2008

Getty Images Jodi Benson und Pat Carroll, die Stimmen von Arielle und Ursula 2011

