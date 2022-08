Nach 13 Ehejahren: "Twilight"-Star Cam Gigandet ist getrennt

Traurige Nachrichten von Cam Gigandet (39) Der US-amerikanische Schauspieler ist nicht nur für seine Auftritte in den Vampir-Filmen Twilight bekannt – zudem wirkte er auch in dem Streifen "Burlesque" an der Seite von Christina Aguilera (41) mit. Privat schien es bei dem Hottie auch bestens zu laufen. Seit 2006 war er mit seiner Partnerin Dominique Geisendorff happy. Zusammen haben die Eheleute drei Kinder. Nun wurde aber bekannt: Cams Gattin will die Scheidung!

TMZ liegen die Scheidungspapiere vor, welche Dominique eingereicht haben soll. Als Grund für die Trennung nach 13 Jahren gibt sie unüberbrückbare Differenzen an. Aus den Unterlagen geht außerdem hervor, dass sich die Beauty bereits im Mai von dem Schauspieler getrennt hatte. Auf Social Media hat sie zudem bereits alle Erinnerungen in Form von Bildern und Videos an ihre Ehe mit Cam gelöscht.

Das Sorgerecht für ihre drei gemeinsamen Kinder Everleigh, Rekker und Armie möchte sie sich aber mit ihrem Noch-Ehemann teilen, wie ihr Anwalt in den Unterlagen verlauten ließ. Cam und Dominique hatten sich 2008 in einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben und danach begonnen, eine Familie zu gründen.

Anzeige

Getty Images Cam Gigandet mit seiner Frau Dominique Geisendorff

Anzeige

Getty Images Cam Gigandet 2010 in London

Anzeige

Instagram / dominiquenicoleg Dominique Geisendorff und Cam Gigandet mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de