Royaler Lacher: Prinzessin Charlotte entzückt mit Grimassen!

Prinzessin Charlotte (7) bringt die Royal-Fans einmal mehr zum Schmunzeln! Prinz William (40) und Herzogin Kate (40) nehmen ihre drei Kinder inzwischen sehr gerne mit zu öffentlichen Veranstaltungen. Dabei begeistern Prinz George (9), Prinz Louis (4) und ihre Schwester stets mit ihrer Niedlichkeit – genauso wie mit ihren lustigen Schnuten. Beim Thronjubiläum der Queen (96) ärgerte Nesthäkchen Louis beispielsweise Mama Kate mit seinen Grimassen. Seine ältere Schwester tat es ihm nun gleich!

In Birmingham finden momentan die Commonwealth Games steht. Auf den Rängen fanden sich auch drei royale Besucher wieder – neben Kate und William war auch Charlotte mit von der Partie. Diese entzückte dabei nicht nur in einem niedlichen gestreiften Kleidchen, sondern auch mit vollem Körpereinsatz. Während eines Hockeyspieles der britischen Frauenmannschaft fieberte die 7-Jährige aufgeregt zwischen ihren Eltern mit. Die anwesenden Fotografen fingen dabei lustige Schnappschüsse von der Prinzessin ein -- mal sieht man sie mit aufgerissenen Augen oder total verzweifelt.

Ihr großes Interesse an Sport wurde ihr quasi in die Wiege gelegt – sowohl William als auch Kate sind totale Fitness-Liebhaber. Erst im Juni hatte der Bruder von Prinz Harry (37) ganz stolz verraten, für welches Hobby sein Töchterchen so richtig brennt: Charlotte spielt nämlich leidenschaftlich gerne Fußball.

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate, Prinzessin Charlotte und Prinz William im August 2022

Anzeige

Mirrorpix / MEGA Prinzessin Charlotte im August 2022

Anzeige

Mirrorpix / MEGA Prinzessin Charlotte bei den Commonwealth Games im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de