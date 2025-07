Royales Novum: Prinzessin Charlotte unterschreibt offiziell

Prinzessin Charlotte (10) hat am vergangenen Wochenende einen Meilenstein in ihrer jungen royalen Laufbahn gesetzt: Zum ersten Mal unterzeichnete die zehnjährige Prinzessin öffentlich eine offizielle Mitteilung mit ihrem vollen Namen. Zusammen mit ihrem Vater, Prinz William (43), verfolgte sie das Finale der Frauen-Europameisterschaft in Basel. Die Glückwünsche auf X an die englische Nationalmannschaft, die den Europameistertitel holte, wurden mit den Initialen "W & Charlotte" unterzeichnet – eine bemerkenswerte Geste, die Charlotte in eine sichtbarere royale Rolle rückt.

Während Charlotte sich bisher bei Geburtstagskarten oder anderen Anlässen zurückhaltend mit einem "C" signierte, markiert diese Unterschrift einen neuen Schritt in ihrem Leben als zukünftige Monarchin in Ausbildung. Gemeinsam mit William erlebte sie das packende Finale hautnah im St.-Jakob-Park-Stadion. Als die "Lionesses" nach einem spannenden Elfmeterschießen als Siegerinnen hervorgingen, jubelte die junge Prinzessin begeistert an der Seite ihres Vaters.

Immer wieder zeigt sich Prinzessin Charlotte bei wichtigen Sportevents. So auch beim diesjährigen Wimbledon-Turnier. Gemeinsam mit ihrer Familie saß die junge Royal auf den besten Plätzen im berühmten Centre Court und verfolgte das spannende Match zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Mit ihrem hellen Sommerkleid, das perfekt zur königsblauen Robe ihrer Mutter, Prinzessin Kate (43), passte, sorgte sie für bewundernde Blicke bei den Fans.

Getty Images Prinzessin Charlotte im Mai 2025

ActionPress Prinz William, Prinzessin Charlotte, Prinzessin Sofía und Prinzessin Leonor im Juli 2025

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte treffen in Wimbledon 2025 ein

