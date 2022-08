Zu Lucas' 55. Geburtstag: Daniela Katzenberger gratuliert

Daniela Katzenberger (35) feiert ihren Ehemann! Schon seit 2014 gehen die TV-Bekanntheit und Lucas Cordalis (55) gemeinsam durchs Leben und sind unzertrennlich. 2015 kam ihre gemeinsame Tochter Sophia (6) zur Welt, die Hochzeit wiederum ein Jahr später machte das Familienglück dann endgültig perfekt. Jetzt feierte der Sänger einen Meilenstein: Er wurde 55 Jahre alt. Zu diesem Anlass widmete ihm Daniela einen süßen Post.

Auf Instagram teilte sie ein Pärchenfoto der beiden: Darauf umarmt sie Lucas von hinten und beide strahlen über das ganze Gesicht. "Happy Birthday, mein Schatz", schrieb Daniela dazu und versah den Post mit neun roten Herzen. Zusammen feiern können die beiden allerdings nicht den ganzen Tag: Lucas beging seinen Geburtstag mit einem Auftritt im ZDF-Fernsehgarten. Aber natürlich feuerte seine Liebste ihn von daheim auf Mallorca aus an und verfolgte die Sendung im TV. Sie filmte seinen Auftritt vom Fernseher ab und schrieb ganz stolz "Geile Sau!" dazu.

Doch auch ohne seine Dani wurde Lucas gebührend gefeiert: So war seine Garderobe bei der Produktion zum Beispiel feierlich geschmückt und das Publikum stimmte ein Geburtstagsständchen für ihn an. Der Moderatorin Andrea Kiewel (57) verriet der Jubilar dann auch gleich, was er sich am meisten zu seinem heutigen Geburtstag wünscht: "Natürlich ist Gesundheit das Wichtigste".

Krick, Jens / ActionPress Lucas Cordalis mit seiner Frau Daniela Katzenberger

Getty Images Lucas Cordalis, Sänger

Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im Oktober, 2014

