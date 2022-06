Hat Lucas Cordalis Dani Katzenberger wegen Optik ausgewählt?

Wie wichtig ist Lucas Cordalis (54) das Aussehen seiner Frau? Seit 2014 ist der deutsche Sänger und Musikproduzent jetzt schon mit Daniela Katzenberger (35) zusammen. Die Reality-TV-Beauty ist nicht nur für ihr loses Mundwerk und ihren derben Humor bekannt, sondern auch für ihr Äußeres: Ihre blonden Extensions, langen Fingernägel und Vorliebe für Rosa sind schon lange ihr Markenzeichen – früher zählten noch ihre legendären Augenbrauen auf der Stirn dazu. Doch all das war Lucas immer egal: Er hat sich nicht aufgrund ihrer Optik für die schöne Kultblondine entschieden!

In ihrem gemeinsamen Podcast "Katze & Cordalis" zählte Dani jetzt auf, worauf sie bei Männern immer achtet – und was ihr nicht gefällt. Lucas erwiderte daraufhin: "Ich finde, das ist so eine oberflächliche Betrachtungsweise. Wenn ich ehrlich bin: Ich habe dich und auch meine Ex-Freundinnen nie nach dem Äußeren ausgewählt." Weiter witzelte der Sohn von Costa Cordalis (✝75): "Ich habe mir immer überlegt: 'Wäre es machbar? Wenn ich morgens aufwache und die Alte neben mir liegt?' Aber wenn da nicht ganz extrem was dagegen spricht, wäre es mir Wurst gewesen."

Dani wiederum hat ziemlich genaue Vorstellungen: "Ich stehe bei Männern auf all das, was ich nicht habe – inklusive schöner Füße und Bart", betonte die Influencerin. "Ich mag zum Beispiel gar keine Männer mit Stupsnasen, weil ich selber eine hab. [...] Ich mag auch keine Männer, die sich die Augenbrauen zupfen oder die im Bad länger brauchen als ich oder die sich täglich wiegen..." Doch am Ende entschärfte sie ihre Aussage noch etwas: "Wenn man sich meine Ex-Freunde anschaut, weiß man, dass ich wirklich nie aufs Äußere geguckt habe. Ich gucke wirklich eher auf den Charakter." Schön sei sie schließlich selber.

