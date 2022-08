Vor Crash: Anne Heche betrank sich während eines Podcasts

Stand Anne Heche (53) bei ihrem Unfall etwa unter Alkoholeinfluss? Die Schauspielerin sorgte vor wenigen Tagen für einen großen Schreck bei ihren Fans: Mit hoher Geschwindigkeit raste sie in Los Angeles in ein Wohnhaus, woraufhin ihr Wagen Feuer fing. Aus dem Krankenhaus gab es inzwischen teilweise Entwarnung – Annes Zustand sei stabil und sie werde weiterhin behandelt. Doch auch zum Unfallhergang gibt es offenbar neue Infos: Denn die Blondine soll vor dem Crash in einem Podcast getrunken haben.

Die 53-Jährige war nämlich im Podcast "Better Together" zu Gast, in dem sie gemeinsam mit ihrer Co-Moderatorin Heather Duffy Wodka trank. Die Folge ging nur wenige Stunden vor dem heftigen Crash online und wurde nach dem Unfall wieder gelöscht. Wann genau das Gespräch aufgezeichnet wurde, ist indes nicht bekannt. Viele Fans machen sich in dem Zusammenhang jedoch Sorgen um Anne.

Bei dem Unfall war auch das Haus stark in Mitleidenschaft gezogen worden, in das die Schauspielerin gerast ist. TMZ berichtete von dem Ausmaß der Verwüstung: Die Feuerwehr habe demnach mehr als eine Stunde gebraucht, um den Brand in der demolierten Immobilie zu löschen.

