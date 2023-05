"Ruhe in Frieden": Anne Heche wurde am Muttertag beigesetzt

Ihre Liebsten nahmen Abschied! Anne Heche (✝53) verunglückte im vergangenen August tragisch bei einem Autounfall. Sie hinterließ zwei Kinder und viele Weggefährten waren geschockt von dem plötzlichen Tod der Schauspielerin. So hatte auch Ellen DeGeneres (65), die lange Zeit mit der Film-Darstellerin liiert gewesen war, ihr Beileid bekundet. Jetzt findet diese ihre letzte Ruhe, denn: An Muttertag wurde Anne nun beigesetzt!

Wie TMZ berichtet, habe die 53-Jährige auf dem "Hollywood Forever Cemetery – Cathedral Mausoleum" ihre letzte Ruhestätte gefunden. Hier werden wohl nur die größten Stars des Showbusiness beigesetzt. Auf dem Grabstein der Schauspielerin ist ein Bild von ihr zu sehen, welches sie lächelnd zeigt. Darunter stehen unter anderem die Worte: "Lebe in Liebe."

Anfang des Jahres erinnerte Annes Sohn Atlas an seine verstorbene Mutter und schrieb: "Sie wusste immer, wie man jegliches Problem löst oder wie man einem Freund hilft. Sie wusste immer, was das Richtige war. Ich kann es nicht in Worte fassen, wie dankbar ich bin oder wie sehr ich sie vermisse." Auch ihr anderer Sohnemann Homer verkündete bereits mehrmals via Social Media, wie sehr ihm seine Mama wohl fehlt.

