Zum ersten Todestag: Enge Freundin erinnert an Anne Heche!

Der Schmerz sitzt noch immer tief! Die Schauspielerin Anne Heche (✝53) war für zahlreiche Auftritte in Film und Fernsehen bekannt gewesen. Im letzten Jahr hatten schreckliche Nachrichten die Runde gemacht: Die 53-Jährige war mit ihrem Wagen in ein Haus gerast und kurze Zeit später für hirntot erklärt worden. Anlässlich ihres ersten Todestages erinnert nun ihre Freundin Heather Duffy an die Verstorbene und betont: Sie vermisst Anne noch immer sehr!

Im Gespräch mit People verrät Heather: "In gewisser Weise ist es jetzt noch schwieriger, weil wir sie noch mehr vermissen. Es ist kein Jahrestag, den ich feiern möchte, aber es ist eine Gelegenheit, ihr Leben und ihren Einfluss auf die Welt, ihre Branche und das Leben der Menschen, die sie liebten, zu beleuchten." Dabei betont sie den Einfluss, den die bisexuelle Verstorbene gehabt habe: "Ihr Beitrag zur LGBTQ+-Gemeinschaft ist ein Vermächtnis, das für immer bleiben wird, und unsere Welt wird für immer akzeptabler sein, weil sie zu ihrer Wahrheit stand, als es nicht populär war, dies zu tun."

Die Liebesbeziehung zur Moderatorin Ellen DeGeneres (65) gilt als wichtiges Kapitel im Leben Annes. In ihren Memoiren hatte sie geschwärmt: "Als ich Ellen kennenlernte und sie offen und ehrlich mit ihrer Sexualität umging, war das die attraktivste und verführerischste Eigenschaft eines Menschen, die ich je gesehen hatte. Ich war fasziniert von ihrer Ehrlichkeit, und deshalb war sie die erste und einzige Frau, in die ich mich je verliebt habe."

Getty Images Anne Heche im Jahr 2017

Getty Images Anne Heche im Dezember 2013

Getty Images Ellen DeGeneres und Anne Heche im Jahr 1998

