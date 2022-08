Nach Horror-Crash: Schauspielerin Anne Heche ist stabil!

Fans und Familie von Anne Heche (53) können aufatmen. Die Schauspielerin war am Freitag in Los Angeles in einen schweren Autounfall verwickelt. Mit ihrem Wagen krachte die Amerikanerin in ein Haus und in eine Garage. Ihr Fahrzeug ging daraufhin in Flammen auf und sie wurde umgehend ins Krankenhaus eingeliefert. Die Regisseurin erlitt dabei schwere Verbrennungen – jetzt sind erste Details zu ihrem Zustand bekannt!

Ein Sprecher verkündete gegenüber People, dass Anne sich momentan in einem stabilen Zustand befinde. "Ihre Familie und Freunde bitten darum, an sie zu denken, für sie zu beten und ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren", fügte er hinzu. Die zuständigen Behörden untersuchen derzeit, wie es zu dem Unfall kam.

Für die Bewohner war der Crash der Ex-Freundin von Ellen DeGeneres (64) ein großer Schock – sie berichteten, dass sie versuchten, die Blondine, aus ihrem Fahrzeug zu ziehen. Doch Anne habe den Rückwärtsgang eingelegt und sei weggefahren, bevor sie medizinisch versorgt werden konnte.

Anzeige

Getty Images Ellen DeGeneres, Kurt Russell und Anne Heche bei den Golden Globes 1998

Anzeige

SIPA PRESS /ActionPress Anne Heche im November 2021

Anzeige

Getty Images Anne Heche, Teilnehmeirn bei "Dancing with the Stars" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de