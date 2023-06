Nach Anne Heches Tod: Sohn Atlas erstmals auf Red Carpet

Er kann wieder strahlen! Anne Heche (✝53) war im vergangenen August völlig überraschend verstorben. Die Schauspielerin war bei einem Autounfall ums Leben gekommen und hinterließ zwei Söhne. Bei ihren Kids Homer und Atlas sitzt die Trauer nach wie vor sehr tief. Doch sie scheinen auf einem guten Weg zu sein: Jetzt zeigte sich Atlas erstmals seit dem Tod seiner Mutter auf dem roten Teppich!

Wie Daily Mail berichtet, sei der 14-Jährige in Begleitung seines Vaters James Tupper zu Gast auf einer Gala in Los Angeles gewesen. Auf mehreren Schnappschüssen ist zu sehen, wie das Vater-Sohn-Duo in Richtung der Kameras lächelt. Beide scheinen einen glücklichen Eindruck zu machen und James legt stolz seine Hand auf Atlas' Schulter. Die beiden kleideten sich im Partnerlook und trugen je einen schwarzen Smoking mit einem weißen Hemd darunter.

Der Tod ihrer geliebten Mutter ging an Homer und seinem jüngeren Bruder nicht spurlos vorbei. Im Talk mit People äußerte ihr Papa James: "Wir vermissen sie immer noch, wir vermissen sie jeden Tag, wir lieben Anne." Der Schicksalsschlag habe die Familie sehr zusammengeschweißt. "Wir kümmern uns umeinander und nehmen einen Tag nach dem anderen", ergänzte der kanadische Filmdarsteller.

Getty Images James Tupper und Atlas Heche Tupper auf dem Red Carpet

Getty Images James Tupper und Atlas Heche Tupper während eines Events im Juni 2023

Getty Images Anne Heche, verstorbene Hollywood-Schauspielerin

