Nach Melanie Müller: Hat Mike Blümer eine neue Freundin?

Ist Mike Blümer etwa wieder in festen Händen? Die vergangenen Monate waren für den Manager nicht gerade einfach. Er und seine Partnerin Melanie Müller (34) trennten sich, nachdem sie bereits bei Promi Big Brother öffentlich über ihre Probleme gesprochen hatten. Der Unternehmer musste sogar zwischenzeitlich Hartz 4 beziehen, weil Melanie die Konten angeblich für ihn sperrte. Nach der Trennung fand die TV-Bekanntheit einen neuen Mann. Jetzt sieht es so aus, als ob Mike auch wieder in einer Beziehung ist...

Auf Instagram postete Mike ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie er den Arm um eine blonde Frau legt. Die Dame, die er verlinkte, heißt Katharina Kahmann. Sie ist wohnhaft in Leipzig und Mutter. "Danke für eure ganzen lieben Glückwünsche", schrieb der Zweifach-Vater dazu. Ob damit Glückwünsche zu einem Beziehungsouting gemeint sind? Außerdem verriet Mike, was die beiden noch planen. "Heute erobern wir den Brocken", meinte der Ex von Melli.

Melli ist nach der Trennung von Mike mit Andreas Kunz zusammengekommen. Auf Instagram zeigt die Partyschlagersängerin regelmäßig ihr neues Familienglück. Auch ihre Kinder Matty und Mia Rose scheinen sich super mit Andreas zu verstehen. "Es wird heimlich der alte und der neue Papa gesagt", verriet Melanie sogar gegenüber Bunte.

Marcus Golejewski / Future Image / ActionPress Collage: Melanie Müller und Mike Blümer

Sat.1 Melanie Müller mit Mike Blümer und ihren Kindern bei "Plötzlich arm, plötzlich reich", 2020

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihrem Partner Andreas Kunz und ihren beiden Kids

