Drei Wochen nach der Entbindung: Kim Gloss zeigt ihren Bauch

Kim Gloss (29) gibt ein Body-Update! Mitte Juli wurde die einstige DSDS-Kandidatin zum zweiten Mal Mama. Nach ihrer Tochter Amelia (9) durfte sie wieder ein kleines Mädchen auf der Welt begrüßen. Für die Sängerin und ihren Mann Alexander Beliaikin ist es das erste gemeinsame Kind. In der Schwangerschaft hatte die Beauty rund 22 Kilo zugenommen – und verglich sich selbst sogar mit einem Wal. Drei Wochen nach der Geburt zeigte Kim nun ihren After-Baby-Body.

In ihrer Instagram-Story postete die 29-Jährige ein ganz authentisches Foto: Darauf ist Kim nur in Unterwäsche zu sehen und steht mit ihrer Zahnbürste vor dem Spiegel. So kurz nach der Entbindung ist ihr Babybauch zwar noch etwas zu erkennen, hat sich aber schon deutlich zurückgebildet. "Drei Wochen nach der Geburt", schrieb die frischgebackene Zweifach-Mama zu dem Schnappschuss und setzte ein Herz-Emoji dahinter.

Kim fühlt sich in ihrer Haut inzwischen wieder pudelwohl. "Ich fühle mich endlich wieder ganz wie die alte Kim. Kein Auf und Ab mehr", ließ sie vor wenigen Tagen ihre Instagram-Follower wissen. Mittlerweile ist sie zu alten Routinen zurückgekehrt. Immerhin habe die gebürtige Hamburgerin sich fest vorgenommen, sich nach der Geburt nicht gehen zu lassen.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrem Mann Alex

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrer Tochter, August 2022

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Februar 2022

