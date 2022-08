Nach 30 Jahren: Maria Furtwängler und Hubert Burda getrennt!

Sie waren eines der bekanntesten Paare Deutschlands: Maria Furtwängler (55) und Hubert Burda. Die erfolgreiche Schauspielerin und der milliardenschwere Verleger waren seit 1991 verheiratet. Als sie sich kennengelernt und verliebt hatten, war die Beauty gerade einmal 19 Jahre alt – und er bereits 45. Doch trotz ihres großen Altersunterschiedes führten sie lange eine glückliche Beziehung und bekamen auch zwei gemeinsame Kinder. Nun der Schock: Hubert und Maria haben sich nach über 30 Jahren Ehe getrennt!

Das bestätigte die Sprecherin der Tatort-Darstellerin gegenüber DPA: "Maria Furtwängler und Hubert Burda gehen bereits seit geraumer Zeit getrennte Wege", heißt es in dem Statement. "Sie sind einander, auch angesichts der beiden gemeinsamen Kinder, freundschaftlich und familiär verbunden und werden dies auch in Zukunft so handhaben." Es wirkt also nicht so, als ob mit einem Rosenkrieg zu rechnen wäre. Weitere Details, wie der genaue Trennungsgrund oder wie sie Huberts Milliardenvermögen aufteilen werden, wurden nicht bekannt gegeben.

Da die Kinder des Paares bereits erwachsen sind, muss es immerhin keine Sorgerechtsverhandlungen geben. Ihre Tochter Elisabeth Furtwängler ist heute 30 Jahre alt und Musikerin. Ihr Bruder Jacob Burda ist 32 und verdient seine Brötchen als Digitalunternehmer. Überrascht euch die Trennung von Maria und Hubert? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Hubert Burda und Maria Furtwängler, 2013

Anzeige

Gulotta,Francesco / ActionPress Hubert Burda mit seiner Ehefrau Maria Furtwängler beim Bambi 2019

Anzeige

Getty Images Hubert Burda und Maria Furtwängler mit ihren Kindern Elisabeth und Jacob

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de