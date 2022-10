Maria Furtwänglers Tochter steigt ins Musikgeschäft ein

Ihre Tochter steigt ins Musikgeschäft ein. Maria Furtwängler (56) und ihr Mann Hubert Burda gaben im August bekannt, dass sie sich getrennt haben. Über 30 Jahre gingen sie Seite an Seite durchs Leben. Die Tatort-Schauspielerin und der milliardenschwere Verleger haben sogar zwei gemeinsame Kinder: Elisabeth und Jacob. Die 30-jährige Tochter von Maria verfolgt im Gegensatz zu ihrer Mutter aber ganz andere Karrierepläne.

Elisabeth will im Rap-Geschäft durchstarten. Die Künstlerin nennt sich Kerfor und hat sogar schon erste Lieder veröffentlicht, ihre neue Single heißt "Sag schon". Die Musikerin erklärt: "Musik war schon immer da." Immerhin ist sie die Großnichte von Wilhelm Furtwängler (1886-1954), einem der bedeutendsten Dirigenten des 20. Jahrhunderts. Und auch ihre Mama freut sich: "Ich bin superstolz auf meine Tochter. Meine Tochter macht alles selbst, hat sich auch die dafür notwendigen Fähigkeiten angeeignet und sehr genaue Vorstellungen von ihrer Musik. Das finde ich ziemlich cool", erzählte sie Bild.

Da das Musikbusiness größtenteils von Männern geprägt wird, ist Maria umso mehr von ihrer Tochter beeindruckt: "Es gibt zwar viele Frauen, die singen, auch etliche, die Musik schreiben. Es gibt aber fast keine Musikproduzentinnen und dabei ist die Musikproduktion so entscheidend für den Sound und für das, was wir am Ende hören", schwärmte sie über das Können von Elisabeth.

Hubert Burda mit seiner Ehefrau Maria Furtwängler beim Bambi 2019

Elisabeth Furtwängler, Musikerin

Maria Furtwängler beim Deutschen Filmpreis 2017

