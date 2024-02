"Heilsam": Maria Furtwängler reiste vier Wochen durch Urwald

Seit 22 Jahren schlüpft Maria Furtwängler (57) für den Tatort in die Rolle von Hauptkommissarin Charlotte Lindholm. Mit den beliebten Krimis am Sonntagabend macht die Schauspielerin ein gutes Geschäft. Trotzdem möchte sie mehr vom Leben – und wagte den Sprung ins kalte Wasser. Vier Wochen lang reiste die Münchnerin durch den Regenwald in Südamerika. So war die Zeit im Dschungel für Maria!

"Ich war im tiefsten Amazonasgebiet in Ecuador. [...] Wo ich war, gibt es keine Straßen, kein Internet, nichts – nur die größte Vielfalt an Tieren und Pflanzen dieser Erde", erzählt die studierte Ärztin im Gespräch mit Bild. Sie habe die Auszeit als sehr heilsam empfunden: "Diese Reise, diese Zeit, war das größte Geschenk, das ich mir selber machen konnte." Besonders die unberührte Natur vor Ort habe Maria schwer beeindruckt.

Ängstlich darf man für eine solche Reise jedoch nicht sein. "Man überlegt besser nicht zu lange, ob sich Piranhas zu einem gesellen könnten, wenn man mal schnell ins trübe Wasser zum Schwimmen geht", lacht Maria. Von den Ureinwohnern im indigenen Gebiet der Achuar habe sie jedoch schnell gelernt, was zu beachten ist.

Anzeige

Getty Images Maria Furtwängler, Schauspielerin

Anzeige

NDR/Wolfgang Meier Maria Furtwängler als Charlotte Lindholm im Tatort

Anzeige

Getty Images Maria Furtwängler bei der Premiere von "Deutsches Haus" in Berlin, 2023

Anzeige

Wie findet ihr Marias Regenwaldtrip? Absolut beneidenswert! Ganz schön mutig... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de