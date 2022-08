Auf Beerdigung: Hatte Jake McLean (†) eine geheime Freundin?

Ist Jake McLean etwa zweigleisig gefahren? Anfang Juli waren die The Only Way Is Essex-Bekanntheit Yazmin Oukhellou (28) und ihr Ex-Freund in einen schweren Autounfall in der Türkei verwickelt gewesen. Bei dem Crash war der 33-Jährige seinerzeit zu Tode gekommen, während die dunkelhaarige Beauty nur schwer verletzt worden war. Am Mittwoch fand nun auch die Beerdigung statt, zu der Yazmin allerdings nicht eingeladen wurde. Stattdessen nahm eine Unbekannte an der Trauerfeier teil, die bis zuletzt Jakes Freundin gewesen sein soll.

Wie The Sun nun berichtet, war bei der Beisetzung auch eine bisher unbekannte Dame anwesend, die die geheime Freundin des Verstorbenen gewesen sein soll. Die junge Frau soll von der Familie und den Freunden ihres angeblichen Partners getröstet worden sein. Angaben der Zeitung zufolge soll der Brite die Beauty allerdings zur selben Zeit wie Yazmin gedatet haben – worüber sie verständlicherweise nicht erfreut war. So verrieten Freunde der Reality-TV-Darstellerin, dass sie am Boden zerstört war, als sie erfuhr, dass ihr Ex seit einigen Monaten noch mit einer anderen Frau zusammen gewesen sein soll.

Bei der Trauerfeier war auch Jakes Ex-Freundin Lauren Goodger (35) anwesend, mit der er fünf Jahre lang eine Beziehung geführt hatte. Auf ihrem Instagram-Account hatte die 35-Jährige danach auf emotionale Weise von ihm Abschied genommen. "Ruhe in Frieden Jake, du wirst immer ein Teil von mir sein", schrieb sie zu einem Video voller gemeinsamer Aufnahmen.

Instagram / yazminoukhellou Jake McLean und Yazmin Oukhellou

Instagram / yazminoukhellou Jake McLean und Yazmin Oukhellou

Instagram / laurengoodger Jake McLean und seine Ex-Freundin Lauren Goodger

