Vor sechs Jahren: Rapper Kid Cudi hatte einen Schlaganfall

Kid Cudi (38) spricht über eine schwere Zeit in seinem Leben! Eigentlich macht der US-amerikanische Rapper vor allem regelmäßig durch seine extravaganten Outfits und seine Musik von sich Reden: Seit diesem Jahr ist beispielsweise endlich sein Debütalbum namens "A Kid Named Cudi" auf Streamingplattformen verfügbar. Jetzt machte der Musiker allerdings einen erschreckenden Vorfall aus seinem Privatleben publik: Kid Cudi erlitt 2016 einen Schlaganfall.

Gegenüber Esquire berichtete Kid Cudi, dass er sich 2016 aufgrund von Problemen mit seiner mentalen Gesundheit in einer Klinik aufgehalten habe – doch nach zwei Wochen in der Einrichtung habe es einen furchtbaren Zwischenfall gegeben: Der "Stars In The Sky"-Interpret habe einen Schlaganfall erlitten und musste in ein anderes Krankenhaus verlegt werden. Nach dem Schlaganfall habe er lange Zeit Probleme mit dem Sprechen und seiner Mobilität gehabt. "Alles war im Arsch", betonte der Rapper.

Nachdem sich Kid Cudi monatelang zurück ins Leben gekämpft hatte, habe er durch ein Projekt neue Hoffnung geschöpft: Er habe für das Broadway-Stück "Lobby Hero" vorgesprochen. Zwar bekam er die Rolle letztendlich nicht – trotzdem habe ihm das Casting geholfen. "Ich habe mir selbst bewiesen, dass ich es schaffen kann", erklärte er und fügte hinzu: "Ich dachte mir, mein Gehirn ist immer noch stark. Ich habe nichts verloren durch den Mist, der passiert ist."

