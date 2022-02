Kanye West (44) ist offenbar auf einem Rachefeldzug. Der Rapper und seine Ex-Frau Kim Kardashian (41) haben sich schon im vergangenen Jahr getrennt – die Scheidung ist aber noch nicht vollzogen. Obwohl Kim die Papiere längst eingereicht hat, kämpfte Kanye für eine Versöhnung. Mittlerweile turtelt aber nicht nur der Musiker mit einer anderen Frau – auch die Unternehmerin ist glücklich vergeben, und zwar an den Comedian Pete Davidson (28). Auf diesen ist Kanye aber offenbar nicht gut zu sprechen – und das muss jetzt ein guter Kumpel von Pete ausbaden.

"Nur dass alle Bescheid wissen: Kid Cudi wird nicht auf meinem Album 'Donda' zu hören sein, weil er mit – ihr wisst schon wem – befreundet ist", stellte der 44-Jährige auf Instagram klar. Zwar führte er nicht weiter aus, wer mit "ihr wisst schon wem" gemeint ist – seine Fans sind sich aber sicher: Es könne sich nur um Pete handeln. Der New Yorker und Kid haben eine gemeinsame Geschichte und haben sich in der Vergangenheit schon öfter zusammen gezeigt.

Was Ye, wie sich Kanye mittlerweile nennt, mit dieser Aktion bezwecken will, wirft bei den Fans Fragen auf. Möchte er vielleicht immer noch um Kim und seine Familie kämpfen? Obwohl er immer wieder mit seiner neuen Flamme Julia Fox (32) gesichtet wird, teilte er vor einigen Tagen ein Foto von sich mit seiner Ex und ihren vier gemeinsamen Kindern und schrieb dazu: "Gott, bitte bring unsere Familie wieder zusammen."

Anzeige

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in NYC im Dezember 2018

Anzeige

Getty Images Kid Cudi, Rapper

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren vier Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de