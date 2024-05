Schweinegrippe macht Tanja Szewczenko emotional zu schaffen

Tanja Szewczenko (46) liegt derzeit mit hohem Fieber im Bett. Die ehemalige Alles was zählt-Schauspielerin hat die Schweinegrippe. Um schnell wieder fit zu werden, braucht sie viel Ruhe. Ihre Kinder wollen aber nicht auf ihre Mama verzichten, wie Tanja in ihrer Instagram-Story erzählt. Besonders die Zwillinge Leo und Luis würden "unten so viel weinen." Da sie ihre Familie nicht anstecken will, bleibe der Serienstar im Bett und hält Abstand. "Das zerreißt mich dann", gibt Tanja unter Tränen zu. Auch wenn sich ihr Ehemann Norman Jeschke (45) liebevoll um die Kids kümmert, zerreiße es ihr das Herz, nicht für ihre Liebsten da sein zu können: "Mein Mamaherz blutet."

Mit den Symptomen der Schweinegrippe habe Tanja ordentlich zu kämpfen. "Es kam noch mal eine sehr nette Schwester und hat mich erneut mit drei Infusionen versorgt, weil ich morgens wieder 40,2 Grad Fieber und Schüttelfrost hatte", erklärte die 46-Jährige zuvor im Netz. Sie bekomme Infusionen und sei ans Bett gefesselt: "Zum einen wurde mir Flüssigkeit zugeführt, fiebersenkende Mittel verabreicht und hochdosierte Vitamine gegeben."

Mit der Krankheit scheint Tanja vertraut zu sein – vor einigen Jahren hatte es die Eiskunstläuferin schon mal erwischt. "Influenza A (auch als Schweinegrippe bekannt) hatten wir 2019 alle in Deutschland und ich hatte damals neben Norman und Jona den schwersten Verlauf", erzählte sie im Netz. Damals habe die Diagnose lange auf sich warten lassen, was Folgen hatte: "Es hatten sich noch Bakterien auf der Lunge ausgebreitet und ich stand damals kurz vor einer Lungenentzündung."

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko und Norman Jeschke mit ihren Söhnen

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko und Norman Jeschke mit ihren drei Kindern, Dubai 2023

