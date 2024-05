Sieht Donna Kelce eine Zukunft für Travis und Taylors Liebe?

Sieht Donna Kelce in Taylor Swift (34) bereits ihre zukünftige Schwiegertochter? Seit Monaten halten die Sängerin und Travis Kelce (34) die Öffentlichkeit mit ihrer Romanze in Atem. Der Popstar lässt es sich dabei nicht nehmen, seinen Liebsten auch mal live im Stadion anzufeuern, wenn es sein Terminkalender zulässt – mit dabei ist auch des Öfteren Travis' stolze Mama Donna. Sieht sie in der Liebe der beiden eine Zukunft? "Man weiß es nie", erklärt die Promi-Mutter im "The Martha Stewart Podcast". Zuversichtlich fügt Donna aber hinzu: "Die Zeit wird es zeigen, aber ich weiß, dass sie beide freundlich sind. Sie sind beide großzügig. Sie sind beide liebevoll. Sie sind beide fürsorgliche Menschen."

Die 71-Jährige ist nicht nur von Taylors Persönlichkeit total begeistert, sondern auch von ihrem brandneuen Album "The Tortured Poets Department". "Ich habe mir das ganze Album angehört, und zwar den ganzen Morgen lang, als es veröffentlicht wurde", erklärte sie gegenüber People. "Ich war einfach sehr beeindruckt. Sie ist eine sehr talentierte Frau, und ich denke, es ist wahrscheinlich ihre beste Arbeit", schwärmte Donna weiter.

Auch wenn Taylor unglaublich glücklich in ihrer neuen Beziehung zu sein scheint, so sollen sie doch auch Zweifel plagen. "Sie will ein Happy End mit Travis, aber sie macht sich Sorgen, dass es mit ihm schiefgehen könnte", verriet ein Insider im Interview mit Page Six. "Es gibt sehr wenig Luft zwischen ihrem Leben und ihrem Ruhm. Travis war noch nie mit einer Berühmtheit zusammen und sie ist eine der berühmtesten Frauen der Welt. Im Moment genießt er alles und sie hofft, dass das auch so bleibt", erklärte die Quelle weiter.

Getty Images Taylor Swift neben Donna Kelce beim Spiel der Chiefs gegen die Broncos

Getty Images Travis Kelce mit seiner Mutter Donna im Februar 2023

