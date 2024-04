Sprung von Coachella-Bühne: Kid Cudi brach sich seinen Fuß

Damit hat Kid Cudi (40) wohl nicht gerechnet! Der Rapper stand am Wochenende beim Coachella-Festival auf der Bühne – zumindest zeitweise. Denn nachdem er in die Menge gesprungen war, hatte er Schwierigkeiten, wieder aufzustehen. Zwei Sicherheitsmänner halfen ihm hoch und stützten ihn. Dennoch war er laut TMZ nicht in der Lage, seine Performance fortzusetzen. Der "Day 'n' Nite"-Interpret erklärte später, dass er sich den Fuß gebrochen habe.

Auf X schrieb Kid Cudi: "Ich verlasse gerade das Krankenhaus. Ich habe mir vorher noch nie einen Knochen gebrochen, also ist das alles ein bisschen verrückt." Außerdem bedankte er sich bei seinen Fans für die zahlreichen Genesungswünsche und die Unterstützung. Das Coachella-Publikum habe ihm sogar noch zugejubelt, als er hinter der Bühne war. "Ich liebe euch alle. Ich hörte euch noch immer toben [...] Das hat mich zum Lächeln gebracht", freute sich der Musiker.

2022 hatte Kid Cudi schon einmal mit einem Konzertunfall für Schlagzeilen gesorgt. Damals war allerdings nicht er selbst gestürzt. Zwei Fans, die seinen Auftritt in Berlin besuchten, waren vom Oberrang der Verti Music Hall, heute Uber Eats Hall, fünf Meter in die Tiefe gefallen. Wie Bild berichtete, hatten sich die beiden schwere Verletzungen zugezogen und seien anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei hatte daraufhin Ermittlungen aufgenommen, wie es zu dem Sturz kommen konnte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kid Cudi, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Kid Cudi im April 2024 in Indio, Kalifornien

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Kid Cudi bald ein Genesungsupdate teilen wird? Ja, davon gehe ich aus. Nein, ich denke, er wird da kein Thema mehr draus machen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de