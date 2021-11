Rapper Kid Cudi (37) setzte ein Statement. Der Künstler sorgt regelmäßig mit krassen Looks für Aufmerksamkeit. Ob mit bunt gefärbten Haaren, im Blümchenkleid oder mit krassem Make-up: Der "Day 'n' Nite"-Interpret spaltet mit seinem Fashion-Verständnis regelmäßig die Meinungen im Netz. Auch sein letzter öffentlicher Auftritt hatte es in sich: Auf dem Red Carpet entschied er sich für ein ungewöhnliches Outfit – Kid erschien in Brautmode!

Am Mittwoch zeigte er sich bei den CFDA Fashion Awards in einem spitzenbesetzten Hochzeitskleid. Damit setzte sich der 37-jährige Musiker über die Geschlechternormen hinweg. Mit rosafarbenen Haaren und dunkler Schminke sorgte er zusätzlich für einen krassen Gegensatz zum traditionellen weißen Kleid und dem taillierten Blaser. Und wie kam der High-Fashion-Look in der Modewelt an? Die Vogue bezeichnete ihn zumindest als den "gewagtesten" Auftritt des Abends.

In den sozialen Medien gehen die Meinungen stark auseinander. Dort fanden sich sowohl lobende Worte als auch harsche Kritik. "Ist Cudi jetzt eine Drag Queen?", fragte ein Fan. Ein anderer User nannte den Look "hässlich". Auf dem Instagram-Account des Designers Eli Russell Linnetz zeigen sich jedoch auch viele begeistert. "Du hast den Abend gewonnen", lautete nur einer der positiven Kommentare unter einem Bild des kostümierten Rappers.

Getty Images Kid Cudi, Rapper

Getty Images Kid Cudi, CFDA Fashion Awards 2021

Getty Images Kid Cudi, Met Gala 2021

